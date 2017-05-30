Флэнаган подписал контракт на поединок с Лебедевым

Австралийский боксёр Марк Флэнаган подписал контракт на поединок с чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денисом Лебедевым. Об этом сообщил глава промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов, представляющий интересы россиянина.

«Флэнэган подписал контракт на бой», — цитирует Титова ТАСС.

Поединок между Лебедевым и Флэнаганом станет главным событием вчера профессионального бокса, запланированного на 10 июля в Екатеринбурге. Последний свой бой Лебедев провёл 3 декабря против Мурата Гассиева, которому уступил титул IBF, потерпев поражение по очкам.