Спенс: победа над Бруком сделала меня номером один в 147 фунтах

Новый чемпион мира IBF во втором полусреднем весе Эррол Спенс считает, что победа над Келлом Бруком утвердила его в статусе лучшего боксёра категории 147 фунтов.

«Мы с Келлом являемся наиболее мастеровитыми боксёрами в 147 фунтах, а также самыми крупными и сильными. Так что я думаю, победа над ним сделала меня номером один в дивизионе.

Я обещал вернуть титул в Америку, и я это сделал… Теперь я хочу драться с Китом Турманом (чемпионом мира по версиям WBA и WBC. — Прим. «Чемпионата») и Мэнни Пакьяо (чемпионом WBO. — Прим. «Чемпионата»). Моя конечная цель — объединить титулы», — цитирует Спенса BoxingScene.