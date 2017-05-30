Санчес: бой с Альваресом будет для Головкина одним из самых жёстких тестов

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, считает, что Сауль Альварес будет одним из самых сложных соперников в карьере его подопечного. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Альварес будет одним из самых жёстких соперников… Сауль стал более зрелым, у него были хорошие поединки, и он заметно прибавил. Он стал лучше, если сравнивать его с тем, каким я его видел в моём зале пять лет назад. И, конечно же, то же самое относится и к Головкину. Это бой, который пришёл в правильный момент времени для обоих парней», — приводит слова Санчеса BoxingScene.