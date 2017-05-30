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Исмагулов и Дивнич получили бонус за лучший бой вечера на M-1 Challenge 78

30 мая 2017, вторник. 15:59. Бокс/ММА

Организаторы турнира M-1 Challenge 78, который прошёл 26 мая в Оренбурге, объявили имена бойцов, которые удостоились бонусов за свои выступления.

«Американский боец Кит Джонсон на деле доказал, что свой чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу он носит по праву. Ещё никому не удавалось столь уверенно доминировать в партере с Максимом Грабовичем, и никому не удавалось победить его досрочно. Кит стал первым и по праву получил бонус за лучшее выступление.

Ветеран UFC Кайо Магальяэш, что называется, показал товар лицом и просто уничтожил за несколько секунд опытнейшего Дмитрия Войтова, после чего недвусмысленно потребовал у руководства M-1 Global боя за пояс чемпиона. Он удостоился второго бонуса за лучшее выступление.

Нет никаких сомнений, что пятираундовая кровавая война Дамира Исмагулова и Максима Дивнича за пояс чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе уже вошла в историю лучших боёв в российских смешанных единоборствах. Эти парни получили бонус за лучший бой вечера", — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
30 мая 2017, вторник
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