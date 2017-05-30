WBC рассчитывает, что Головкин выставит их титул на кон в бою с Альваресом

Президент WBC Маурисио Сулейман рассчитывает, что Геннадий Головкин выставит титул чемпиона его организации в среднем весе на кон в поединке с Саулем Альваресом, несмотря на конфликт с мексиканцем. Ранее Альварес отказался от титула, который WBC хотела выставить на кон в его бою с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Сторона Альвареса может пытаться сделать, что хочет. Если они попытаются сделать что-то необъяснимое, Головкин ни за что этого не признает, ведь он наш чемпион. WBC ничего не имеет против Альвареса и только предлагала ему дружбу», — цитирует Сулеймана Boxing Scene.