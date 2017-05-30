Тейшейра: видел трёх Густафссонов после того, как он ткнул меня в глаз

Боец UFC Гловер Тейшейра рассказал, что Александер Густафссон ткнул его в глаз в начале боя. При этом Тейшейра не считает, что именно из-за этого потерпел поражение.

«Если скажу, что мне это не мешало, солгу. Все знают, что такой тычок в глаз не может остаться без последствий. Но если бы меня нокаутировали сразу после этого, я бы винил тот тычок. Я вышел, ничего не видя, потом видел трёх Густафссонов. Всё было в тумане, мне потребовалось пять минут, чтобы прийти в себя.

Независимо от этого он был быстрее меня и вёл бой лучше. Я не мог его поймать. Не мог поймать и когда глаз пришёл в норму. Может, без этого он меня и не нокаутировал бы, но всё равно победил", — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.