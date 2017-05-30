Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Тейшейра: видел трёх Густафссонов после того, как он ткнул меня в глаз

30 мая 2017, вторник. 20:48. Бокс/ММА

Боец UFC Гловер Тейшейра рассказал, что Александер Густафссон ткнул его в глаз в начале боя. При этом Тейшейра не считает, что именно из-за этого потерпел поражение.

«Если скажу, что мне это не мешало, солгу. Все знают, что такой тычок в глаз не может остаться без последствий. Но если бы меня нокаутировали сразу после этого, я бы винил тот тычок. Я вышел, ничего не видя, потом видел трёх Густафссонов. Всё было в тумане, мне потребовалось пять минут, чтобы прийти в себя.

Независимо от этого он был быстрее меня и вёл бой лучше. Я не мог его поймать. Не мог поймать и когда глаз пришёл в норму. Может, без этого он меня и не нокаутировал бы, но всё равно победил", — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
30 мая 2017, вторник
21:05 Корешков проведёт бой с Нжокуани 25 августа
20:48 Тейшейра: видел трёх Густафссонов после того, как он ткнул меня в глаз
19:31 WBC рассчитывает, что Головкин выставит их титул на кон в бою с Альваресом
18:16 14-летний подросток скончался во время тренировки по кикбоксингу
17:48 Рябинский: разговоры о политике касательно боя Поветкин — Руденко — бред
15:59 Исмагулов и Дивнич получили бонус за лучший бой вечера на M-1 Challenge 78
14:12 Тим Цзю узнал имя своего следующего соперника
13:34 Санчес: бой с Альваресом будет для Головкина одним из самых жёстких тестов
13:00 Усик: готов боксировать даже в Москве, лишь бы не подключали политику
12:51 Грувс: теперь хочу объединить титулы
12:03 Рябинский: бой с Руденко позволит Поветкину вернуться в рейтинг WBA
10:52 Спенс: победа над Бруком сделала меня номером один в 147 фунтах
10:28 Флэнаган подписал контракт на поединок с Лебедевым
09:45 Тренер Ковалёва пытался перейти в команду Уорда перед реваншем боксёров
00:53 Масвидал: Биспинг — главный трус в UFC
29 мая 2017, понедельник
23:52 Ригондо: Флорес знает, что я не прощаю на ринге
23:04 Д. Кудряшов: хочется отквитаться за поражение от Дуродолы
22:04 Промоутер Ф. Чудинова: реванш с Грувсом указан в контракте
20:18 Пакьяо поддержал введение военного положения в филиппинском регионе
19:45 Союз MMA России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых
19:26 Кудряшов и Дуродола посмотрели друг другу в глаза. Фоторепортаж
18:56 Густафссон: мне не нравится Джонс, я не считаю его чемпионом
17:57 Ковалёв готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке
15:27 Рябинский: WBC ещё будет стыдно перед Поветкиным
14:52 Рябинский делегирует свои полномочия в компании «Мир бокса» Вадиму Корнилову
14:44 Рябинский: Дрозд не закончил карьеру, но в ближайшее время на ринге не появится
14:20 Рябинский: вины Поветкина нет ни в одной из историй, связанных с допингом
13:25 Санчес: в бою с Головкиным Альварес будет полностью измотан после 8-9 раундов
12:42 В команде Джошуа ожидают возможного лишения титула IBF
11:55 Тим Цзю проведёт свой следующий бой 22 июля
10:56 Омар Нарваэс может сразиться с Николаем Потаповым за титул WBO
10:37 Алексей Папин нокаутировал Рохелио Омара Росси
09:46 Котто начнёт подготовку к бою с Камегаи 3 июля
00:18 Индонго отказался драться с Липинцом и оставил пояс IBF вакантным
00:16 Густафссон сделал девушке предложение, после того как нокаутировал Тейшейру
28 мая 2017, воскресенье
23:10 UFC Fight Night 109: Густафссон нокаутировал Тейшейру, Ахмедов победил Альхасана
22:25 Алду: реванша с Макгрегором никогда не будет, он не принял бой
21:30 Хан: Бруку дали о себе знать демоны боя с Головкиным
20:54 Грувс: не думаю, что этот бой с Дигейлом будет просто провести
19:16 Спенс: если бы Брук не остановился, я бы нанёс его глазу непоправимый вред
18:45 Келл Брук подтвердил перелом глазницы
17:41 Спенс: пришло время Турмана, затем будет Пакьяо
15:56 Рамазан Эмеев подписал контракт с UFC
14:59 Спенс: в бою с Бруком я был не очень хорош
14:25 Усик: через три года проведу бой с Джошуа
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Завершит ли карьеру Владимир Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017