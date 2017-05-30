Корешков проведёт бой с Нжокуани 25 августа

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков в следующем бою встретится с американцем Чиди Нжокуани. Поединок состоится 25 августа в рамках турнира Bellator 182, сообщает MMA Mad.

Для Корешкова грядущий бой станет первым в 2017 году. В прошлый раз он выходил на ринг в ноябре 2016 года, когда был нокаутирован Дугласом Лимой и потерял чемпионский титул. Отметим, что в июле 2015-го Корешков отобрал пояс именно у Лимы и успел провести одну успешную защиту, победив Бенсона Хендерсона.

Нжокуани одержал восемь побед подряд. Последний бой он выиграл у Мелвина Гилларда в прошедшем январе.