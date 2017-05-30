Мора: у Альвареса есть небольшое преимущество над Головкиным

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора считает Сауля Альвареса фаворитом в бою с Геннадием Головкиным, который пройдёт 16 сентября.

«Я долго считал, что Головкин лучше Альвареса, но после того, что Канело сделал с огромным Чавесом, просто уничтожил его, я отдаю небольшое преимущество Канело. Мне понравилось то, как Сауль выдержал мощь Чавеса и ничего не пропустил. Он сохранял спокойствие, ведя бой нос к носу с таким большим и сильным парнем. Шёл к канатам, ловил удары и не беспокоился из-за веса и габаритов соперника. Это о многом говорит», — цитирует Мору Boxing News 24.