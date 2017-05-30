Мейвезер-младший: Альварес во главе списка тех, кто может побить Головкина

12-кратный чемпион мира Флойд Мейвезер-младший уверен, что Сауль Альварес победит Геннадия Головкина 16 сентября.

«Считаю ли я, что Головкин может побить Канело? Совершенно нет. Есть несколько парней, которые могут побить Головкина, и Канело во главе этого списка. Верю, что он победит. Головкин хорошо бьёт, но плохо работает ногами. Он много ошибается, а бокс сейчас изменился. Не думаю, что бой продлится всю дистанцию. Канело Альварес — один из лучших действующих боксёров. Я снимаю перед ним шляпу», — цитирует Мейвезера Boxing Scene.