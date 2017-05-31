Роуч: сказал Пакьяо нокаутировать Хорна, если он хочет боя с Мейвезером

Фредди Роуч, тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, ждёт от подопечного нокаута в бою с Джеффом Хорном.

«Он так же силён, как и всегда. Он показывает мне, что мощь всё ещё при нём. Недавно он, кажется, сломал мне ребро ударом. Оно всё ещё болит. Его силы пока хватает на нокауты.

Я жду нокаута в бою с Хорном. У Мэнни достаточно скорости и силы. Он потерял инстинкт убийцы, но я всё равно думаю, что этот бой он выиграет нокаутом. Мэнни должен быть хорош в этом бою, чтобы получить поединок с Мейвезером. Я сказал Мэнни: «Если хочешь встречи с Мейвезером, нокаутируй этого парня», — приводит слова Роуча The Inquirer.