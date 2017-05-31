Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера Ковалёва, но он отказал им

Американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Сергея Ковалёва, прокомментировала недавние заявления команды Андре Уорда о том, что тренер россиянина Джон Дэвид Джексон якобы пытался перейти в команду американца

«Это неправда. Представители Уорда обратились к тренеру Сергея и предложили ему много денег. Но он отказал им», — цитирует Дуву ТАСС.

17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между Уордом и Ковалёвым, в котором на кону будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, ранее отнятые американцем у российского боксёра.