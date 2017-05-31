Альварес начал подготовку к бою с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль Альварес уже начал готовиться к бою с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным, запланированному на 16 сентября в США. Об этом рассказал тренер мексиканца Эдди Рейнозо. В июне тренировочный лагерь Альвареса будет располагаться в Гвадалахаре.

«Мы уже тренируемся, делаем пробежки. В июле мы отправимся в Лос-Анджелес Там мы проведём весь июль и август», — рассказал Рейнозо в интервью ESPN Deportes, добавив, что на этот раз Альварес не будет тренироваться в Сан-Диего.