Паскаль: в бою с Альваресом для меня лишь один вариант — победа

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Жан Паскаль (31-4-1, 18 KO) дал комментарий в преддверии боя с Элейдером Альваресом (22-0, 11 KO), который состоится 3 июня в Монреале.

«Победа — это единственная опция для меня. У меня была более качественная оппозиция, чем у него, я выступал на высоком уровне. Это будет большой бой, и я прежде уже проводил такие. Всё дело в опыте, его не купишь за деньги.

Подготовка прошла хорошо. Я тренировался с Роем Джонсом и Стефаном Лароше… Обошлось без травм, и мы готовы к субботнему бою», — цитирует Паскаля BoxingScene.