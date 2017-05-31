Билеты на бой Поветкин — Руденко поступили в продажу

Стартовала продажа билетов на боксёрское шоу 1 июля, главным событием которого станет поединок между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 КО) и украинцем Андреем Руденко (31-2-0,19 KO), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Встреча бойцов состоится 1 июля в Москве, в ГКЦЗ «Россия». Для Поветкина поединок против Руденко станет первым в текущем году. Последний раз Александр выходил на ринг 17 декабря в Екатеринбурге, когда нокаутировал в шестом раунде француза Жоана Дюопа.

Поединок Поветкин-Руденко станет главным событием большого боксёрского шоу, организатором которого выступит компания «Мир бокса». Билеты на турнир доступны в ценовых категориях 600, 2500 и 6500 рублей.