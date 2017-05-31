Ломаченко может провести реванш с Салидо в начале августа

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко может провести матч-реванш с Орландо Салидо в первых числах августа текущего года. Промоутеры бойцов Фернандо Белтран и Боб Арум ведут переговоры.

«Орландо интересен этот бой. Он знает, что может получить хорошие деньги и преподнести ещё один сюрприз Ломаченко и его команде. Он не откажется драться, если получит ту сумму, на которую рассчитывает. Всё может пройти в начале августа», — рассказал Белтран ESPN.

В марте 2014 года Салидо нанёс Ломаченко его единственное поражение на профессиональном ринге.