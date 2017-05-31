Сен-Пьер: если вернусь и проиграю — завершу карьеру

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер заявил, что окончательно завершит карьеру, если проиграет первый бой после четырёхлетней паузы. Сен-Пьер не дрался с ноября 2013 года.

«Я всегда говорил, что для возвращения нужен бой, который меня заинтригует. В MMA всё быстро меняется, но мне уже 36 лет, и мне нужно быстро принимать решение. Но я могу вам точно сказать, что я в одном бое от завершения карьеры. Если я вернусь и проиграю — на этом всё. Не хочу становиться грушей для более молодых бойцов. Но я не верю, что проиграю. Думаю, я в своей лучшей форме», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.