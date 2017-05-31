M1 Challenge 79: Хэлси оказался тяжелее Шлеменко

В Санкт-Петербурге прошло взвешивание перед турниром по смешанным единоборствам M1 Challenge 79. В главном поединке турнира сойдутся россиянин Александр Шлеменко и американец Брэндон Хэлси. На взвешивании Хэлси оказался незначительно тяжелее — 74,4 кг против 74,3 кг у Шлеменко, сообщает «Фонтанка».

M1 Challenge 79 состоится 1 июня в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный». Шлеменко и Хэлси уже встречались в 2014 году, и тогда американец одержал досрочную победу. Бой закончился на 35-й секунде победой Хэлси удушающим приёмом.