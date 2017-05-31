Стивенсон: хочу боя с победителем пары Ковалёв — Уорд

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон хочет встретиться с победителем реванша чемпиона WBA/WBO/IBF Андре Уорда и Сергея Ковалёва.

«Моя цель — объединить титулы с победителем схватки Уорда и Ковалёва. Я хочу объединительный бой, но, если его не будет, проведу обязательную защиту. Если победит Уорд — я хочу драться с ним, если Ковалёв — с ним. Я готов», — приводит слова Стивенсона Boxing News 24.

3 июня Стивенсону предстоит поединок с Анджеем Фонфарой. Ковалёв и Уорд встретятся 17 июня.