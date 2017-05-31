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Ковалёв: Уорд для меня ничто, я хочу его наказать

31 мая 2017, среда. 22:49. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв уверен в победе в реванше с чемпионом WBA/WBO/IBF Андре Уордом, который пройдёт 17 июня.

«Я думаю, судьи ошиблись. Я отправил его в нокдаун. Думал, смогу повторить это. Не ожидал, что закончатся силы. Думаю, Уорд понимает, что не выиграл боя. Сейчас он верит в себя больше, чем перед первым боем, верит, что нашёл ключ к победе надо мной. Но 17 июня всё будет совсем по-другому.

Я хочу доказать, что он не заслужил титула. Хочу вернуть свои пояса. Хочу наказать Андре Уорда, он не заслужил денег, поясов и статуса чемпиона. Для меня он не чемпион, и я его не уважаю. Для меня он ничто", — цитирует Ковалёва Boxing News 24.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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