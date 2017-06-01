После боя с Камегаи Котто планирует вернуться на ринг 2 декабря

Новый промоутер Мигеля Котто, компания Golden Boy Promotions, зарезервировала дату 2 декабря для очередного боя пуэрториканца, сообщает BoxingScene. 26 августа в США бывшему чемпиону мира в четырёх весовых категориях предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

«Мы проведём этот бой 26 августа, а затем планируем ещё один на 2 декабря. А дальше будет видно», — сказал Котто, который подписал контракт с Golden Boy Promotions на несколько поединков.