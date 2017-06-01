Телеканал Showtime анонсировал бой Майки Гарсия — Эдриен Бронер

Руководство телеканала Showtime в лице его вице-президента Стивена Эспинозы анонсировал поединок между чемпионом мира в лёгком весе Майки Гарсией и экс-чемпионом в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером. Поединок состоится 29 июля в первом полусреднем весе. О месте проведения боя станет известно позже.

«Телеканал Showtime продолжает представлять своим зрителям наиболее долгожданные поединки. Лучшие сражаются с лучшими, и результат получается впечатляющим. 29 июля Майки Гарсия и Эдриен Бронер встретятся в первом полусреднем весе. Вечер бокса 29 июля станет ещё одним незабываемым событием в этом году», — приводит слова Эспинозы BoxingScene.