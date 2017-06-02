Шлеменко нокаутировал Хэлси за 25 секунд

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79. В главном поединке турнира россиянин Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси, взяв у того реванш за поражение в бою, который состоялся в 2014 году. Поединок завершился на 25-й секунде. Шлеменко нанёс серию жёстких ударов, и Хэлси уже не мог сопротивляться.

Главный бой:

До 84,4 кг; Брэндон Хэлси (США) – Александр Шлеменко (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — победа Шлеменко нокаутом в первом раунде

Основной кард:

До 77,1 кг: Арда Адас (Германия) — Сергей Романов («Сечь PRO») — победа Романова болевым приёмом.

До 70,3 кг: Мичел Сильва (Бразилия) — Алексей Махно («Industrials Team») — победа Махно решением судей.

До 84 кг: Энок Солвес Торрес (Испания) — Олег Оленичев («Ратиборец») — победа Оленичева решением судей.

До 67,5 кг: Драган Пешич (Сербия) — Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия) — победа Далгиева болевым приёмом.

Предварительные бои:

До 63 кг: Джош Реттингхаус (США) – Бахтияр Тойчубаев («Жаш Куч») – победа Реттингхауса удушающим приёмом.

До 79 кг: Темирлан Шарипов («Самбо-Питер») — Данила Приказа (Fightspirit) – победа Шарипова раздельным решением судей.

93 кг+: Антон Вязигин («Спарта») – Юрий Проценко (Украина) — победа Вязигина единогласным решением судей.

До 61,3 кг: Баир Штепин («Барс») – Вон Джун Джанг (Южная Корея) – победа Шштепина техническим нокаутом в третьем раунде.

До 95 кг: Дмитрий Микуца («Branibor Team», Украина) –Дмитрий Тебекин («Сечь PRO») – победа Микуцы единогласным решением судей.

До 70,3 кг: Николай Гончаров («Самбо-Питер») – Максим Пугачев («Соболь») – ничья.

До 61,3 кг: Александр Осетров («Новый Поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») – Алмог Шай («Израиль») – победа Осетрова единогласным решением судей.