Трояновский вернётся 1 июля в бою против ди Рокко

Экс-чемпион мира в в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский свой следующий поединок проведёт 1 июля, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе итальянец Микеле ди Рокко (41-2-1, 18 KO), об этом на своём официальном сайте сообщает промоутерская компания «Мир Бокса».

Возвращение Трояновского состоится в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между Александром Поветкиным и Дмитрием Руденко.

Отметим, что поединок против 35-летнего ди Рокко станет первым для Трояновского после неожиданного поражения в декабре минувшего года от Джулиуса Индонго.