Котто о бое Мейвезер — Макгрегор: боксу не нужен боец ММА

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто против проведения поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором Макгрегором.

«Бокс не нуждается ни в какой звезде ММА, а ММА не нуждается ни в каком боксёре. В боксе достаточно звёзд, чтобы продвигать этот спорт самостоятельно», — приводит слова пуэрто-риканского боксёра BoxingScene.

26 августа в США Котто предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.