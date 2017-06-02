Менеджер Ломаченко уверен, что реванш с Салидо состоится

Известный менеджер Эгис Климас, с которым сотрудничает чемпион мира WBO в первом лёгком весе Василий Ломаченко, выразил уверенность в том, что матч-реванш украинца с Орландо Салидо состоится.

«Я верю, что этот бой состоится, и я знаю, что наш промоутер (компания Top Rank. — Прим. «Чемпионата») работает над этим. Это бой, которого все хотят. Болельщики хотят его. Этот бой нужен, чтобы закрыть рты отдельным репортёрам. Каждый раз, когда Ломаченко выходит на ринг, кто-то вспоминает о Салидо. Так что я думаю, этот реванш будет полезен для карьеры Салидо», — приводит слова Климаса BoxingScene.