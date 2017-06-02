Санчес: после боя с Альваресом Головкин может перейти в категорию 168 фунтов

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, поделился своим мнением о возможных вариантах для казахстанского боксёра на будущее после поединка с Саулем Альваресом, запланированного на 16 сентября.

«Бой с Альваресом — это единственное, что у нас на уме. Мы собираемся сфокусироваться только на нём. Если мы в нём не преуспеем, то не важно, что мы будем планировать сейчас. Мы должны доказать, что Головкин — лучший средневес в мире. И если мы это сделаем и бой выйдет хорошим, то возможен матч-реванш… И мы будем приветствовать это. Но если нет, то я думаю, что Головкин уже сделал всё, что мог, в этом весе и может подниматься в 168 фунтов», — цитирует Санчеса BoxingScene.