Гарсия: Бронер уже проигрывал, он не должен мне доставить проблемы

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия (36-0, 30 KO) выразил уверенность в своей победе над экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером. Встреча этих боксёров запланирована на 29 июля в США и будет проходить в категории первого полусреднего веса.

«Бронер проигрывал, а я — нет. И это придаёт мне уверенности. Я не верю, что кто-либо в моём дивизионе способен меня побить на данный момент. И я не думаю, что Эдриен Бронер станет тем, кто доставит мне проблемы.

Я собираюсь усердно тренироваться и готовиться к бою. Я не могу относиться к нему легкомысленно, но я всё равно верю, что я лучше как боец», — цитирует Гарсию BoxingScene.