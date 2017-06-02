Лебедев прибыл в США для продолжения подготовки к бою с Флэнаганом

Денис Лебедев, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе, прибыл в Лос-Анджелес на второй этап подготовки перед боем с австралийцем Марком Флэнаганом, сообщается на официальной группе российского боксёра «ВКонтакте».

Поединок Лебедева с Флэнаганом запланирован на 10 июля в Екатеринбурге. Первый этап подготовки к бою Лебедев провёл в Казахстане с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Отметим, что к своим пяти предыдущим поединкам Лебедев готовился в спортивном зале Фредди Роуча, расположенном в Лос-Анджелесе.