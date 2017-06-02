Спенс: надеюсь, что мы организуем бой с Турманом как можно раньше

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс (22-0, 19 КО) заявил, что следующий бой хотел бы провести против чемпиона мира по версиям WBA и WBC Кита Турмана (28-0, 22 КО).

«Я не знаю, когда случится этот бой. Время покажет. Я дрался с Бруком после девятимесячного перерыва, так что не вижу причин, по которым следующий бой Турмана может быть не со мной. На данный момент у Турмана отличная серия, он победил Турмана и Дэнни Гарсию, так что я снимаю перед ним шляпу, но бой против него — это то, чего я хочу.

Так что, надеюсь, мы сможем организовать эту встречу как можно раньше, после того, как он оправится от травмы", — приводит слова Спенса BoxingScene.