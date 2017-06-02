Тренер Брука: ударная мощь Головкина сильнее, чем у Брука

Джо Инглс, тренер экс-чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Келла Брука, заявил, что, сравнивая двух последних оппонентов своего подопечного, можно сказать, что ударная мощь Геннадия Головкина гораздо сильнее, чем у Эррола Спенса.

«Келл сказал, что ударная мощь Головкина гораздо разрушительнее, чем у Спенса. К слову, Эррол донёс до Брука намного больше чистых ударов, чем Геннадий. Я думаю, что Брук обязательно вернётся, после боя он сказал мне, что в нём ещё есть силы на несколько больших боёв. Сейчас же он планирует операцию на глазнице», — приводит слова Инглса BoxingScene.