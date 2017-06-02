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Лукас Браун вернулся с победой

2 июня 2017, пятница. 19:11. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Лукас Браун (25-0, 22 КО) вернулся на ринг после 15-месячного простоя. Такая длительная пауза в выступлениях спортсмена была связана с допинг-скандалом, в который попал австралиец после боя с Русланом Чагаевым. Кроме того, тот инцидент стоил Брауну и завоёванного титула.

Для боя-возвращения Брауну в соперники был подобран джорнимен Мэттью Грир (16-21, 13 КО), над которым он одержал победу техническим нокаутом уже во втором раунде. Поединок стал одним из главных событий вечера бокса в Сиднее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
2 июня 2017, пятница
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