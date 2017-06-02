Лукас Браун вернулся с победой

Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Лукас Браун (25-0, 22 КО) вернулся на ринг после 15-месячного простоя. Такая длительная пауза в выступлениях спортсмена была связана с допинг-скандалом, в который попал австралиец после боя с Русланом Чагаевым. Кроме того, тот инцидент стоил Брауну и завоёванного титула.

Для боя-возвращения Брауну в соперники был подобран джорнимен Мэттью Грир (16-21, 13 КО), над которым он одержал победу техническим нокаутом уже во втором раунде. Поединок стал одним из главных событий вечера бокса в Сиднее.