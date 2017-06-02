Гассиев и Бриедис подтвердили участие во Всемирной суперсерии бокса

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев, и чемпион мира в этом дивизионе по версии WBC Марис Бриедис подтвердили своё участие в новом турнире в профессиональном боксе — Всемирной суперсерии бокса. Согласно её правилам восемь бойцов одной весовой категории выяснят лучшего из лучших, соревнования будут проводиться по олимпийской системе, начиная с четвертьфинала.

«Для меня честь стать участником турнира Всемирной суперсерии бокса. Здесь дерутся лучшие из лучших. Я никогда не проигрывал, и я собираюсь выиграть другие пояса, чтобы зацементировать свои позиции лучшего бойца в этом дивизионе», — приводит слова Гассиева BoxingScene.

«Это Лига чемпионов в боксе, и я собираюсь доказать, что я лучший боец первого тяжёлого веса. Турнир будет сложным, но, чтобы быть лучшим, надо биться с лучшими», — цитирует Бриедиса BoxingScene.

Также участие в турнире подтвердил экс-чемпион Кшиштоф Гловацки. Четвертьфинальные бои Суперсерии пройдут в сентябре-октябре этого года, полуфиналы в первые месяцы следующего года, а финал в мае 2018 года.