Абрахам встретится с Юбенком-младшим

Экс-чемпион мира в среднем и во втором среднем весе Артур Абрахам (46-5, 30 КО) свой следующий поединок проведёт с чемпионом мира по версии IBO во втором среднем весе Крисом Юбенком-младшим (24-1, 19 КО). Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Бой состоится 15 или 22 июля, о месте проведения встречи ещё также не известно. На сегодняшний день Артур Абрахам является обязательным претендентом на пояс чемпиона по версии WBO, которым владеет Гилберто Рамирес, но, по всей видимости, немецкий боксёр армянского происхождения решил сосредоточиться на встрече с Юбенком-младшим.

Предыдущий бой Абрахам провёл в апреле этого года, когда победил Робина Красники, что касается Юбенка-младшего, то он в прошлом бою завоевал титул IBO, нокаутировав Ренольда Куинлана.