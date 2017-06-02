Кудряшов: не думаю, что Виталий Кличко часто сбивается в речи из-за бокса

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов ответил людям, которые считают, что бойцы, особенно тяжеловесы, по большей части люди недалёкие. Он также не согласился с мнением, что знаменитые перлы мэра Виталия Кличко — это результат пропущенных на ринге ударов.

«Если говорить обо мне, то найдётся не так уж и много спортсменов, да и вообще людей, имеющих два высших образования, степень магистра. Вряд ли стоит говорить о том, что мне всё ставили просто так. Первое образование я получил, когда ещё не был известен, так что никто мне никаких поблажек в учёбе не делал. А вообще, я скажу так: глупеют не от того, что человеку постоянно наносят удары в голову. Глупеют от того, что не развиваются, не учатся, не читают книг. Если ты пришёл в спортзал балбесом, то и выйдешь оттуда балбесом. Так при чём здесь бокс? Напротив, ты никогда не станешь хорошим бойцом, если ты глуп. Как планировать тренировочный процесс? Как правильно составлять диету и управлять своим весом, читать специализированную литературу, как общаться с прессой? Недалёкий человек не сможет всего этого делать.

Напротив, есть огромное количество примеров, когда культурные и образованные люди увлекались этим видом единоборств. Ещё Хемингуэй говорил: «Каждый джентльмен обязан брать уроки бокса». Тот же Пушкин выписывал из Англии журнал со статьями по боксу. Что касается Кличко, то многие его фразы просто вырывают из контекста. Точно таких же нарезок можно сделать и о вас, и обо мне, и о любом другом человеке. Он публичная фигура и многого достиг в политике, поэтому каждое его слово привлекает внимание. Он действительно часто сбивается в речи, но я не думаю, что это из-за бокса", — приводит слова Кудряшова 161.ru.