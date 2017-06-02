Минаков нокаутировал Антонио Силву

Известный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков провёл поединок в Санкт-Петербурге против бразильского ветерана MMA Антонью Силвы.



Первый раунд поединка прошёл с небольшим перевесом Минакова, во втором же раунде он сумел подстроиться под манеру ведения боя опытного Силвы и завершил бой. Бразилец был пойман на лоу-кике, Минакову удалось повалить соперника на настил и завершить встречу серией мощных ударов. Таким образом, Виталий Минаков одержал победу техническим нокаутом.

Для 37-летнего Бигфута данное поражение стало пятым кряду.

