Харитонов получил нового соперника на турнир M-1 Challenge 80

15 июня в Харбине состоится турнир M-1 Challenge 80. Главным событием турнира должен был стать бой в тяжёлом весе между Cергеем Харитоновым и бразильцем Маркусом Виницисом Лопесом. Однако менее чем за две недели до поединка последний отказался от участия в турнире, сославшись на травму.

Организаторы турнира подобрали Лопесу замену в лице экс-бойца UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу, об этом сообщает Mixfight.

В UFC на счету Сокуджу три боя (1-2), в Bellator он провёл также три встречи (2-1). Всего же в активе бойца 35 поединков в MMA, 18 из которых он выиграл и 17 проиграл.