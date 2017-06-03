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Харитонов получил нового соперника на турнир M-1 Challenge 80

3 июня 2017, суббота. 00:23. Бокс/ММА

15 июня в Харбине состоится турнир M-1 Challenge 80. Главным событием турнира должен был стать бой в тяжёлом весе между Cергеем Харитоновым и бразильцем Маркусом Виницисом Лопесом. Однако менее чем за две недели до поединка последний отказался от участия в турнире, сославшись на травму.

Организаторы турнира подобрали Лопесу замену в лице экс-бойца UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу, об этом сообщает Mixfight.

В UFC на счету Сокуджу три боя (1-2), в Bellator он провёл также три встречи (2-1). Всего же в активе бойца 35 поединков в MMA, 18 из которых он выиграл и 17 проиграл.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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Сергей Харитонов M-1 Challenge
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