UFC 212: Алду и Холлоуэй показали одинаковый вес

В Рио-де-Жанейро прошло взвешивание в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC 212. В главном поединке вечера сойдутся чемпион полулёгкой категории Жозе Алду и Макс Холлоуэй. На взвешивании они показали одинаковый вес — 145 фунтов.

UFC 212. Взвешивание

Жозу Алду (145) — Макс Холлоуэй (145)

Каролина Ковалькевич (115) — Клаудиа Гаделья (116)

Витор Белфорт (185) — Нейт Маркуордт (186)

Олувале Бамбгозе (184) — Паулу Энрике Коста (186)

Янси Медейрос (171) — Эрик Силва (171)

Марлон Мораеш (136) — Рафаэль Ассунсао (136)