Олимпийский чемпион Йока победил нокаутом в первом бою на профи-ринге

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу в супертяжёлом весе Тони Йока (1-0, 1 КО) успешно дебютировал на профессиональном ринге. Французский боксёр во втором раунде нокаутировал Трэвиса Кларка (12-1, 8 КО). До нокаута Йока дважды отправлял Кларка на настил ринга.

«Это только начало. Впереди ещё много боёв», — заявил Йока после боя.

Отметим, что Йоку тренирует Вёрджил Хантер, ранее сделавший олимпийского чемпиона в полутяжёлом весе 2004 года Андре Уорда чемпионом мира среди профессионалов во второй средней и полутяжёлой категориях.