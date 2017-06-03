Уоррен: Бруку стоит задуматься о завершении карьеры

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что экс-чемпиону мира в полусреднем весе Келлу Бруку лучше завершить карьеру после травм глазниц, полученных в боях с Геннадием Головкиным и Эрролом Спенсом.

«Келлу Бруку стоит серьёзно задуматься о завершении карьеры во имя своего здоровья и ради честности перед фанатами. Надо ли ему продолжать драться, если он будет и дальше получать травмы глаз? Ему второй раз за два боя сломали глазницу. Никто не хочет видеть травм у боксёров. Их здоровье важнее, и никто не хочет платить свои деньги за такое зрелище», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.