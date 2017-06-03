Уайт: Макгрегор и Мейвезер должны делить деньги 50 на 50

Руководитель UFC Дэна Уайт считает, что гонорар в поединке Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера-младшего должен делиться поровну. Мейвезер ранее говорил, что хочет получить большую часть денег, так как он популярнее соперника.

«Мы ещё даже не обсуждали проценты. Флойд может думать что угодно. Но у UFC есть медиамашина, а Конор Макгрегор сам себе медиамашина. Так что я считаю честным разделение 50 на 50», — приводит слова Уайта Mirror.

Поединок Мейвезера и Макгрегора может состояться в сентябре текущего года.