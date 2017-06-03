Манува: Кормье ведёт себя как толстый школьный хулиган

Боец смешанного стиля Джими Манува сравнил чемпиона полутяжёлой категории UFC Даниэля Кормье со школьным хулиганом.

«Для меня он как школьный хулиган — один из тех толстых детей, что больше всех остальных и пытается надо всеми насмехаться. Но мы больше не в школе, мы взрослые мужчины. Он может продолжать говорить всякую чушь, а я покажу ему, что к чему, когда мы окажемся лицом к лицу.

Меня не интересуют истории и заголовки. Я сосредоточен на чемпионском титуле. Не важно, получит его Джонс или Кормье защитит. С обоими будет тяжело драться. Они оба лучшие в мире, а я хочу побить лучших в мире», — приводит слова Манувы MMA Junkie.