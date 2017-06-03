Фонфара: если отправлю Стивенсона в нокдаун, то уже не отпущу

Анджей Фонфара, который в ночь с субботы на воскресенье поборется за титул чемпиона мира по версии WBC с Адонисом Стивенсоном, заявил, что может нокаутировать оппонента.

«В первом бою со Стивенсоном мне удалось отправить его в нокдаун, но потом я слишком поторопился и потому не смог его нокаутировать. В этот раз, если снова отправлю его в нокдаун, уже не отпущу. Я завершу свою работу и знаю, что мне это по силам.

Главное, я не могу пропустить столько же ударов, сколько в нашей первой встрече. Мне нужно быть внимательным с его левым, потому что это отличный удар. Мне нельзя повторить те же ошибки, что были в прошлом бою", — цитирует Фонфару BoxingScene.