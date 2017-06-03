Гловацки: победитель суперсерии станет величайшим боксёром первого тяжёлого веса

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Кшиштоф Гловацки, подтвердивший своё участие во Всемирной суперсерии бокса, считает, что победитель этого турнира получит право называться самым великим боксёром этой весовой категории.

«Я стану победителем суперсерии, и я смогу одолеть лучших бойцов нашего дивизиона. Есть причина, почему победитель турнира получит приз имени Мухаммеда Али. Он был величайшим боксёром всех времён. Победитель суперсерии получит право называть себя самым великим бойцом первого тяжёлого веса в наше время», — приводит слова поляка Fightnews.