Кудряшов: без проблем приму участие в Суперсерии

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов (21-1, 21 КО) прокомментировал свою победу над Оланреваджу Дуродолой, а также поделился планами на будущее.

«Я не рассчитывал сегодня на меньшее. Хотел нокаутировать соперника, именно потому рисковал, потому возложил на себя ответственность, выступив перед своими болельщиками. Я сделал всё что мог, спасибо фанатам.

Разница между первым и вторым боем? Знаете, я считаю, что значит поражение должно было случиться. Как говорит наш президент — слабых поражение ломает, а сильных – делает сильнее. Я считаю себя сильным человеком, так что у меня не было других вариантов сегодня. Что касается планов на будущее, то я выступлю в Суперсерии без проблем", — завершил Кудряшов.