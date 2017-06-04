Де ла Хойя: Котто ещё может стать чемпионом, в декабре устроим ему большой бой

Оскар де ла Хойя, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, заявил, что экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто всё ещё может рассчитывать на большие бои.

«Бой Котто и Альвареса был очень конкурентным. Он доказал, что Мигель готов к таким вызовам не только психологически, но и физически. Котто силён и быстр, я верю, что у него ещё достаточно сил для этого спорта, он снова может быть чемпионом. Если всё пойдёт хорошо, то у него ещё много больших возможностей.

Камегаи отличный и сильный боец, но если Мигель победит его, то мы устроим ему большой бой в декабре», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

26 августа Котто предстоит сразиться с Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе.