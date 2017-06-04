Э. Альварес: я заслужил провести бой со Стивенсоном

Официальный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) заявил, что хотел бы наконец провести бой с действующим чемпионом организации Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО). Об этом колумбиец рассказал после победы над Жаном Паскалем.

«Я хочу этого боя, потому что настоящие чемпионы должны биться друг с другом. Я два года ждал шанса, чтобы сразиться за титул, и, без сомнения, я получу этот бой. Я заслужил провести встречу со Стивенсоном», — цитирует Альвареса BoxingScene.