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Э. Альварес: я заслужил провести бой со Стивенсоном

4 июня 2017, воскресенье. 12:50. Бокс/ММА

Официальный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) заявил, что хотел бы наконец провести бой с действующим чемпионом организации Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО). Об этом колумбиец рассказал после победы над Жаном Паскалем.

«Я хочу этого боя, потому что настоящие чемпионы должны биться друг с другом. Я два года ждал шанса, чтобы сразиться за титул, и, без сомнения, я получу этот бой. Я заслужил провести встречу со Стивенсоном», — цитирует Альвареса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Адонис Стивенсон
Новости. Бокс/ММА
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