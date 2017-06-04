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Х. Фьюри: Тайсон вернётся, и мы поделим пояса чемпионов

4 июня 2017, воскресенье. 14:16. Бокс/ММА

Хьюи Фьюри, двоюродный брат экс чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, рассказал о планах на будущее, а также заявил, что его брат вскоре вернёт себе утраченные позиции.

«Я думаю, что Джозеф Паркер приедет в Британию, чтобы попробовать защитить свой титул в бою со мной. Я не люблю загадывать, но победа в бою с ним откроет мне дорогу для объединительных боёв, например с Джошуа или Уайлдером.

Что касается моего брата, то он скоро вернётся. Он завоюет титул чемпиона мира, но мы никогда не будем драться друг с другом. Мы поделим пояса и будем править в супертяжёлом весе", — цитирует Хьюи Фьюри Express.

Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
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Тайсон Фьюри
Новости. Бокс/ММА
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