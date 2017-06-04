Бронер: у меня не будет проблем с весом перед боем с Гарсией

Экс-чемпион мира Эдриен Бронер, заявил, что его не смущает тот факт, что следующий бой ему придётся провести в уже непривычной для себя весовой категории. 29 июля американец сразится с Майки Гарсией в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Я уже многое сделал в этом спорте и я всегда хочу драться с лучшими. Наш бой с Гарсией будет потрясающим и я покажу свой максимум. Я знаю, что многие люди сомневаются во мне. Для меня не будет проблемой скинуть вес перед этой встречей, я держу своё тело в отличной форме и всё будет отлично.

Я не думаю, что моим преимуществом станет то, что у меня есть большой опыт боёв с более крупными соперниками чем Гарсия. Майки отличный боец, но я чувствую, что если буду боксировать на максимуме, всё будет в порядке, я просто готовлюсь показать отличное шоу", — приводит слова Бронера World Boxing News.