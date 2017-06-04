Холлоуэй: пусть Макгрегор умоляет о бое со мной

Новый чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что не станет упрашивать о поединке чемпиона лёгкой категории Конора Макгрегора.

«Если он хочет вернуться в полулёгкий вес — может приходить и получить бой. Но если нет — пусть так и будет. Этот парень был чемпионом 2015 года. Он может бегать повсюду с поясом, и его у него не отнимешь. Но сейчас 2017-й, и я — чемпион 2017-го.

Я не стану ни за кем бегать ради боя и не стану говорить о том, кто не говорит обо мне. Зачем мне умолять о бое с ним? Пусть он умоляет о бое со мной", — цитирует Холлоуэя MMA Fighting.