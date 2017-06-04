Уайт: Сен-Пьер сразится с чемпионом полусреднего веса, когда — не знаю

Глава UFC Дэна Уайт сообщил, что вместо боя с чемпионом лёгкого веса Майклом Биспингом Жорж Сен-Пьер сразится за титул в полусреднем весе, когда сможет вернуться на ринг.

«Жорж Сен-Пьер вернётся неизвестно когда, в ноябре, декабре или в следующем году, и будет драться с тем, кто будет чемпионом в полусреднем весе. Я не слишком уверен насчёт того, когда он вернётся. Посмотрим.

Боя с Биспингом не будет. Биспинг сейчас слегка травмирован. Ромеро и Уиттакер сразятся за титул временного чемпиона, а Биспинг встретится с победителем", — приводит слова Уайта FOX Sports.